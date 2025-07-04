İzmir'de Orman Yangınında 3. Gün: 1 Şehit, 1 Yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangının müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor.Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisi yakınlarındaki ormanda önceki gün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi 10 dakika içerisinde yapılan yangına müdahale gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye başlandı.

BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80) cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yangında Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri de alevlere teslim oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın nedeniyle bu 2 mahallenin ardından Köseler ve Üzümlü mahalleleri de tahliye edildi. Onlarca ev ise yandı.

ŞEHİT VE YARALI VAR

Öte yandan Köseler Mahallesi civarında yangına müdahale eden ekiplerden Konya Orman Bölge Müdürlüğü Dozer Operatörü İbrahim Demir, şehit oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlenecek olan Demir, Konya'nın Ilgın ilçesine götürülerek toprağa verilecek.

Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin ise tedaviye alındı. Şahin'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter ile havadan müdahale yeniden başladı.

Haber Kadir ÖZEN- Buse BAĞCI- Kamera Mehmet KILINÇ ÖDEMİŞ (İzmir),