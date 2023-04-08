Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, M.Ö'nün evinde ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö, sevk edildiği adliyede tutuklandı.