Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler

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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine Ovakent Mahallesi'nde çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında M.S. ile M.S'nin ev ve bahçesinde arama yapan ekipler, 50 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Güncel

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