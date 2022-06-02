Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen U.D. ve N.C.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Evlerdeki aramada ise 90 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 630 lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel