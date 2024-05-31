Ödemiş'teki tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi Savaş Sokak'ta restoran olarak işletilen tarihi binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.