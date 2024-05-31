Ödemiş'teki tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki restoran olarak işletilen tarihi binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binada hasar meydana geldi.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.
Akıncılar Mahallesi Savaş Sokak'ta restoran olarak işletilen tarihi binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.