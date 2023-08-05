Ödemiş'teki Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir otomobilin yanması sonucu çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, ormanlık alana sıçramadan önce ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alandaki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda Burak Y'ye ait 35 EV 541 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Otomobil yangının büyüyüp makilik alana sıçraması sonrası bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.