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Ödemiş'teki Ormanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Ödemiş İlçesinin Küçükkavulcuk Mahallesindeki ormanda, bugün saat 13.56'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını görenler söndürme ekipleri ile Jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile yangın söndürme çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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