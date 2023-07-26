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Ödemiş'teki Orman Yangınında Karayolu Ulaşıma Kapatıldı

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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangında ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi devam ederken, Ödemiş-Bozdağ karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangında ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi devam ederken, Ödemiş-Bozdağ karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Yangın, Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalesi devam ederken, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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