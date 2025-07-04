Ödemiş’teki Orman Yangınına Havanın Aydınlanmasıyla Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yangın, Tosunlar Mahallesi'nde başladı ve yerleşim alanlarına sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor, rüzgar nedeniyle birçok mahalle tahliye edildi. Yangında 81 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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