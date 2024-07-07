Ödemiş'teki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, uzun süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Artıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün 15.35'te çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi.
Sarp arazide etkili olan yangın, yaklaşık 23 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.