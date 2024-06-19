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Ödemiş'te Zeytin ve İncir Bahçesinde Yangın

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki bazı bahçelere ve bir eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi ve çok sayıda zeytin ve incir ağacı zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Birgi Mahallesi İrimağzı mevkisindeki zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, çevredeki bazı bahçelere ve bir eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda zeytin ve incir ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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