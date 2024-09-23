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Ödemiş'te Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı

Ödemiş'te Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Gözaltı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Uzi marka ruhsatsız tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 80 tabanca fişeği ele geçirildi.

M.D. ve İ.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

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