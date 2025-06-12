Ödemiş'te Yangında 1 Yaşındaki Suriye Uyruklu Bebek Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki Muhammet Mana hastanede yaşamını yitirdi. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müştemilatta çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisinde Hüseyin Bükücü'ye ait çiftliğin müştemilat bölümünde, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

Yangında vücudunda yanıklar oluşan Suriye uyruklu Muhammet Mana (1), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili çiftlik sahibi Hüseyin Bükücü ile bebeğin anne ve babasının ifadesine başvuruldu.

Müştemilat evde çiftlikteki tarım işlerinde çalışan iki Suriyeli ailenin yaşadığı, olay sırasında evde olmayan bebeğin anne ve babasının 3 çocuklarını diğer Suriyeli aileye emanet ederek işleri için İzmir'e gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Hindistan'da yolcu uçağı düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı düştü
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada

Yolcu uçağının düşme anı kamerada! Adeta alev topuna döndü
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB duyurdu! PKK'nın fesih kararı sonrası beklenen oluyor
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Milliler ABD'de birbirine rakip olacak

Milliler ABD'de birbirine rakip olacak
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.