Ödemiş'te Yangın Geçiren Eşek Oksijen Tedavisiyle Hayata Döndü

Ödemiş'te Yangın Geçiren Eşek Oksijen Tedavisiyle Hayata Döndü
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında birçok hayvan zarar gördü. Dumandan etkilenen bir eşek, hayvanseverlerin yaptığı oksijen müdahalesi ile hayata döndürüldü. İlginç bir şekilde, alevlerin ulaşamadığı zeytin ağaçları da dikkat çekti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında, küle dönen büyük bir alanın ortasında kalan zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye alevlerin ulaşmaması ilginç bir görüntü oluşturdu. Ayrıca birçok hayvanın kurtarıldığı dumandan etkilenen eşek, hayvanseverlerin yaptığı oksijen tüplü müdahale ile hayata döndürüldü.

Ödemiş'te geçen çarşamba günü çıkan orman yangını bölgede birçok eve ve ağaca zarar verdi. Geniş bir coğrafyada, araziler küle döndü. Köseler Mahallesi'nde bulunan bir tarla ise zarar görmeden kurtuldu. Hektarlarca dönüm ağacın yandığı alanda Ahmet Türk'e ait zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönümün alevlerden etkilenmediği görüldü. Dron ile havadan çekilen görüntüyü gören vatandaşlar, bölgenin yeniden yeşermesi için bu görüntünün umut ışığı olduğunu vurguladı.

Öte yandan bölgedeki yangın sadece insanları veya bitki örtüsünü değil hayvanları da olumsuz etkiledi. Bölgede yer alan birçok çiftlikte bulunan kuzu, keçi, inek, eşek, kedi ve köpekler korunaklı yerlere taşındı. Birçok hayvansever, can dostları için seferber oldu. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, Suçıktı Köyü'nde saha taraması yaparken yangından zarar görmüş eşeğe ulaştı. Ayakları ve ağız çevresi yanmış, dumandan etkilendiği görülen eşeğe, oksijen tedavisi uygulandı. Eşek yapılan tedavi ile hayata döndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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