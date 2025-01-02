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Ödemiş'te Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ödemiş'te Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu 4 kişi, 3'ü çocuk olmak üzere, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Türkmen Mahallesi'nde yabancı uyruklu İbrahim Şeyh Muhammet'e ait müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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