Ödemiş'te yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
İlçedeki çeşitli noktalarda bulunan 5 ağaç, rüzgar ve yağmurun etkisiyle devrildi. Bazı parklarda da dallar koptu.
Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Bürosu'nun yanındaki ayakkabı tamirat deposuna devrilen ağaç, hasara neden oldu.
Ağaçlar, belediyeye ait iş makineleriyle kaldırıldı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel