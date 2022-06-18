Ödemiş'te yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi - Haberler

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Ödemiş'te yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

İlçedeki çeşitli noktalarda bulunan 5 ağaç, rüzgar ve yağmurun etkisiyle devrildi. Bazı parklarda da dallar koptu.

Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Bürosu'nun yanındaki ayakkabı tamirat deposuna devrilen ağaç, hasara neden oldu.

Ağaçlar, belediyeye ait iş makineleriyle kaldırıldı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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