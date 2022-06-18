Ödemiş'te yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. İlçedeki çeşitli noktalarda bulunan 5 ağaç, rüzgar ve yağmurun etkisiyle devrildi. Bazı parklarda da dallar koptu. Hürriyet Mahallesi Muhtarlık Bürosu'nun yanındaki ayakkabı tamirat deposuna devrilen ağaç, hasara neden oldu. Ağaçlar, belediyeye ait iş makineleriyle kaldırıldı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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