Ödemiş'te vefat eden Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Şerif Ali Çeki'nin cenazesi toprağa verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Şerif Ali Çeki'nin cenazesi toprağa verildi.
Atatürk Mahallesi'ndeki Çamlık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, gaziler ile askeri erkan katıldı.
Çeki'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Bozdağ Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: AA / Güncel