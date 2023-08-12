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Ödemiş'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçede operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 1 kilo kubar esrar ile 42 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ilçede operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 1 kilo kubar esrar ile 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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