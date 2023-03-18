Ödemiş'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

A.C.T. ve Ö.B. gözaltına alındı.