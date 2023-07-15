Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, 4 şüphelinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde ve makilik alanda yapılan aramalarda, 65 kök kenevir, 100 gram metamfetamin ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi. Öte yandan, H.K., Ü.M., L.G., ve A.Y. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.