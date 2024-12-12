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Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 38 kilo 750 gram esrar ve 749 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyede tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, çalışmalar kapsamında önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada 38 kilo 750 gram esrar, 749 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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