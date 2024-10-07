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Ödemiş'te Tutuklu ve Hükümlüler Okul Boyama Projesini Tamamladı

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Ödemiş'te, selülozik boyacılık eğitimi alan tutuklu ve hükümlüler, iki okulun boya, tamir ve tadilat işlemlerini başarıyla tamamladı. Proje kapsamında verilen eğitimlerin ardından sertifika töreni gerçekleştirildi.

Ödemiş'te selülozik boyacılık eğitimi alan tutuklu ve hükümlüler, uygulama dersi kapsamında ilçedeki 2 okulun boya işlemlerini tamamladı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu ve T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun katılımıyla "Bu Sinerji Okullarımız İçin İş birliği Projesi" düzenlendi.

Proje kapsamında Ödemiş Halk Eğitim Merkezine bağlı usta öğreticilerden selülozik boyacılık eğitimi alan 13 tutuklu ve hükümlü, iki okulun boya, tamir ve tadilat işlemlerini yaptı.

BİOSUN Ödemiş Katı Atık İşleme şirketinin destek verdiği proje ile Hatipoğlu Hasan Erdem İlk ve Ortaokulu ile Yeniceköy İlk ve Ortaokulu'nun boyaları yapıldı, bahçe bakımları tamamlandı.

Projenin Hatipoğlu Hasan Erdem İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kapanış töreninde Kaymakam Fatih Aksoy ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, eğitimi tamamlayan tutuklu ve hükümlülere sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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