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Ödemiş'te tren kazasında yaralanan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen tren kazasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Kadir Erdoğmuş, hastanede hayatını kaybetti. Kazada traktör sürücüsü ağır yaralanırken, tren yolcuları ise hafif şekilde yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 7 Temmuz'da yolcu treninin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ölen Kadir Erdoğmuş'un (50) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İzmir-Ödemiş seferini yapan 32727 sefer sayılı yolcu treni, 7 Temmuz'da Yeniköy Mahallesi'ndeki kontrolsüz geçitten geçmeye çalışan patates ayırma makinesi takılı 06 CIG 081 plakalı traktöre çarpmıştı. Kazada traktör sürücüsü Erdoğmuş ağır, trendeki 3 yolcu hafif şekilde yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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