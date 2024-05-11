Ödemiş'te traktör kazası: Sürücü hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Üzümlü Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek için traktöre binen Kazım E, traktörün çukura düşmesi sonucu düşüp traktörün altında kaldı. Kazım E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi'ndeki tarlasına gitmek için 35 ZZL 84 plakalı traktörüne binen Kazım E, traktörün ön tekerleğinin çukura düşmesi sonucu düşüp traktörün altında kaldı.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Kazım E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.