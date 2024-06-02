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Ödemiş'te traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarlada kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarlada kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Mehmet B. (80), 35 ZKE 22 plakalı traktörüyle zeytin bahçesine gitti.

Hayvanlar için ot taşıdığı sırada park halindeki traktörün kendiliğinden hareket ettiğini gören Mehmet B, durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı.

Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet B. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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