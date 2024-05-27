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Ödemiş'te traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Can Gökçe'nin vatani görevine gitmek üzere olduğu belirtildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Can Gökçe (20) idaresindeki 35 RH 323 plakalı traktör, Gereli Mahallesi Ümmet Kuyu mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökçe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökçe'nin iki hafta sonra vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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