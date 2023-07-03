Ödemiş'te Traktör Devrildi: 2 Yaralı
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Ödemiş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Yol, samanların temizlenmesiyle birlikte tekrar trafiğe açıldı.
Ödemiş ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, K.Ö'nün (47) kullandığı 35 Z 8305 plakalı saman yüklü traktör, Gölcük-Ödemiş yolu istikametinde devrildi.
Kazada K.Ö. ve yanında bulunan eşi S.Ö (38) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafiğe kapatılan yol, savrulan samanların temizlenmesi sonrasında tekrar açıldı.