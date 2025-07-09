Ödemiş'te Trafoda Patlama ve Yangın

Ödemiş'te Trafoda Patlama ve Yangın
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafoda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın otluk alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde trafoda çıkıp otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlkurşun Mahallesi'ndeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından trafodan çıkan yangın çevredeki önce otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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