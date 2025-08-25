Ödemiş'te Trafik Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken bir otomobille çarpışan Hilya ve Bayram Koçyiğit çifti hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde karı-kocanın öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Bozdağ Mahallesi'nde motosikletteki Hilya ve Bayram Koçyiğit çiftinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G'in (35), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Ödemiş Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
Çiftin cenazelerinin bugün Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaza
Dün, Bozdağ Mahallesi'nde N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpışmış, kazada, motosikletteki Hilya Koçyiğit olay yerinde, sürücü eşi Bayram Koçyiğit ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Koçyiğit çiftinin Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldikleri öğrenilmiş, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.