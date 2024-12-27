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Ödemiş'te Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ve oğlu yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yılman'ın (47) kullandığı 35 BE 332 plakalı otomobil, Ali Ç. yönetimindeki 09 TN 704 kamyonet ile Hüseyin G. idaresindeki 35 ANU 319 plakalı kamyonet, Denizli-Ödemiş kara yolunun Kaymakçı Mahallesi girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin Yılman ve annesi Vesile Yılman (69) yaşamını yitirdi, araçlardaki Fatma Y, Cansel P, Mehmet Emre Y. ve kamyonet sürücüsü Ali Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezi ve ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden Fatma Y. ve Mehmet Emre Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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