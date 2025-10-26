Haberler

Ödemiş'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Aytun A. (32) yönetimindeki 45 ZA 7446 plakalı otomobil, Ödemiş-İzmir kara yolunda Gencay A. idaresindeki 35 AZT 275 plakalı pikap çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Aytun A, eşi Ayşe A. (26), çocukları Öykü A. (6) ve Aras A. (3) ile pikaptaki yolcu Çağla A. (25) ve Çağla Lina A. (3) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
