Ödemiş'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fadime O. yönetimindeki 34 HKP 082 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesi yakınlarında Barış D. idaresindeki 35 CIS 356 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel B, Melihat Ö, Sevil B. ve Fatma A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
