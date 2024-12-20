Ödemiş'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ve yaralılar hakkında detaylar verildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.D. yönetimindeki 48 D 7555 plakalı hafif ticari araç ile H.D'nin kullandığı 16 Z 5234 plakalı otomobil, Birgi Yolu Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile diğer araçtaki yolcu Fatma D. (56) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel