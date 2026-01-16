Ödemiş'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Berkay P. (26) idaresindeki 20 H 0157 plakalı otomobil Ovakent Mahallesi'nde Serkan Ç'nin (30) kullandığı 22 ACH 465 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel