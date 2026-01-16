Haberler

Ödemiş'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ödemiş'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Berkay P. (26) idaresindeki 20 H 0157 plakalı otomobil Ovakent Mahallesi'nde Serkan Ç'nin (30) kullandığı 22 ACH 465 plakalı tırla çarpıştı.

Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
