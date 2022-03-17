Ödemiş'te tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı - Haberler

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Ödemiş'te tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

AA - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede ekonomik durumu kötü kişilere yüksek faizle borç verdiği öne sürülen 3 kişiyi takibe aldı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda 7 senet, 2 çek ile 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ödemiş'te tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Ödemiş'te tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Ödemiş'te tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

AA / Güncel

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