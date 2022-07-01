Ödemiş'te tefecilik suçlamasıyla 2 kişi yakalandı Ödemiş'te yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri darbederek baskı altına aldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Ödemiş'te yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri darbederek baskı altına aldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp tehdit ve darp yoluyla baskı altına alarak mağdur ettiği iddia edilen İ.K ve T.K'yı adreslerinde yakaladı. Yapılan aramalarda 11 çek ve senet, 9 hesap defteri olarak kullanılan ajanda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. AA / Turgay Konuralp - Güncel Hisarcık Ödemiş Güncel Haberler

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