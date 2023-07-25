Ödemiş'te Tefecilik Operasyonu: Çok Sayıda Senet ve Tapu Ele Geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin evine gerçekleştirilen polis baskınında çok sayıda senet, çek ve tapu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin evine gerçekleştirilen polis baskınında çok sayıda senet, çek ve tapu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen M.Ş. ve M.K. adlı 2 şüphelinin adreslerini belirledi. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramalarda, 5 adet çek, 1 senet fotokopisi, 4 tapu, 1 ihbarname ve çok sayıda satış sözleşmesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR