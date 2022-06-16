Ödemiş'te tefecilik iddiasıyla 1 kişi yakalandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş ilçesinde 1 kişi tefecilik iddiasıyla gözaltına alındı.
Ödemiş ilçesinde 1 kişi tefecilik iddiasıyla gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında A.A. isimli şahsın ikameti ve iş yerine baskın yaptı.
Aramalarda çok sayıda senet ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.
AA / Turgay Konuralp - Güncel