HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - Ödemiş'te tefeci operasyonunda 3 gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede ekonomik durumu kötü kişilere yüksek faizle borç verdiği iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Polis ekipleri yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 7 senet, 2 çek ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.