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Ödemiş'te Tarihi Objeler Ele Geçirildi, Bir Gözaltı

Ödemiş'te Tarihi Objeler Ele Geçirildi, Bir Gözaltı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yapılan operasyonda Osmanlı ve Bizans dönemine ait 67 sikke ile çeşitli tarihi objeler ve dedektörler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 67 sikke ile tarihi obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarih eser kaçakçılığına yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Osmanlı ve Bizans dönemine ait 67 sikke ile tarihi obje, 2 dedektör, 2 alan tarama cihazı ele ve kazma ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Kültür Sanat Operasyon Güvenlik 3-sayfa Osmanlı Güncel Ödemiş Hukuk izmir Suç

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