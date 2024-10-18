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Ödemiş'te Süt Tankeri ile Kamyonun Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı

Ödemiş'te Süt Tankeri ile Kamyonun Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, anayola kontrolsüz çıkan bir kamyona süt tankeri çarptı. Kazada her iki aracın şoförü ağır yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan kamyona süt tankeri çarptı. 2 şoförün de yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Adagide Yolu Caddesi Kavukçu mevkisinde meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 35 BBS 703 plakalı süt tankeri, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan G.C. yönetimindeki 35 M 5583 plakalı kamyona çarptı. Her iki aracın şoförü de ağır yaralandı. Yol kenarındaki bir GSM şirketine ait direk de savrulan kamyonun çarpması sonucu zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları görüntülendi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Ödemiş Güncel Ulaşım Yaşam İzmir Kaza

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