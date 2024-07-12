Ödemiş'te Süt Kamyonu ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında süt kamyonu ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonuyla elektrikli motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Sakip Kahraman (49) idaresindeki elektrikli motosiklet, Türkmen Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.A. ( 61) yönetimindeki 35 Z 1605 plakalı süt kamyonu çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahraman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.