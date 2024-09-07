Ödemiş'te silahlı kavga: 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Kırsal Balabanlı Mahallesi Dolamanlık mevkisinde İbrahim Cerit'in (37) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Erdal K, eşi Vesile K. ve oğlu Özcan K'nin (28) İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Kırsal Balabanlı Mahallesi Dolamanlık mevkisinde yaşayan Erdal K. (54), dün evinin önünden traktörle geçen İbrahim Cerit (37) ile "hızlı giderek toz kaldırdığı" gerekçesiyle tartışmaya başlamıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Özcan K'nin (28) evden aldığı pompalı tüfekle ateş ettiği Cerit, hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili Özcan K, baba Erdal K. ve eşi Vesile K. gözaltına alınmıştı.