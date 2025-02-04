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Ödemiş'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Ödemiş'te Silahlı Kavga: 1 Ölü
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki Erdem Akbay hayatını kaybetti. Kavga sonrasında A.Y. jandarmaya teslim oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Alabaş mevkisindeki kıraathanede Erdem Akbay (50) ile A.Y. (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, silahla Akbay'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

A.Y'nin jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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