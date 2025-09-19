Haberler

Ödemiş'te Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi, İki Kadın Yaralandı

Ödemiş'te Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi, İki Kadın Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle bir çocuk parkında devrilen ağaç iki kadının üzerine düştü. Yaralanan 82 ve 72 yaşındaki kadınlar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle çocuk parkında devrilen ağacın altında kalan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi Şirin Sokak'taki çocuk parkında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki karabiber ağacı rüzgarın etkisiyle bankta oturan 2 kadının üzerine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Cevriye A. (82) ile Nadire Ç. (72), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarıldı.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

