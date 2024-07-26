Ödemiş'te şeker sorgumu hasadı etkinliği düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gerçekli Mahallesi'nde şeker sorgumu hasadı etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, üretici Hüseyin Yörük'e ait tarlada düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgenin süt üretiminde büyük paya sahip olduğunu, bundan dolayı da kaba yeme olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Kaba yem ihtiyacını karşılarken asıl amaçlarının su tasarrufu olduğunu ifade eden Şahin, "Normal şartlarda aynı birim alandaki mısıra 5 kez su veriyorsak sorgum-sudan otunda en fazla 2 sefer su veriyoruz. Bu ürün çok tatlı bir bitki, dolayısıyla içerisindeki şeker oranı fazla olduğu için hayvanın süt verimi de beraberinde artmakta." dedi.

Üretici Yörük de yüzde 50 devlet katkısıyla gerçekleştirilen projenin, olumlu yönde katkı sunduğunu ifade etti.