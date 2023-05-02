Ödemiş'te şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Osman G'nin kullandığı 09 ABA 839 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet İlker Y. yönetimindeki 46 AEA 680 plakalı ve İsmail A'nın kullandığı 46 AAH 327 plakalı kamyonlar Ovakent kara yolu Yanıkkır mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Osman G. yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman G. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel