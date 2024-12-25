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Ödemiş'te Sağanak Nedeniyle Heyelan, Yol Kapandı

Ödemiş'te Sağanak Nedeniyle Heyelan, Yol Kapandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Üzümlü-Horzum mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı. Jandarma ve belediye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü-Horzum mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Üzümlü-Horzum Mahallesi kara yolunda toprak ve kaya parçaları yamaçtan koparak yolu kapattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri önlem aldı. Ödemiş Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolda temizleme çalışması başlattı.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Savaş Yıldırım, AA muhabirine, "Ödemiş'te etkili olan yoğun yağıştan dolayı Üzümlü Barajı'nın yanındaki kara yolunda heyelan sonucu tonlarca taş yola savruldu. Durumu jandarma ve belediyeye bildirdik. Belediye ekipleri yolu açmak için temizlik çalışması sürdürüyor." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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