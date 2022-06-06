Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı - Haberler

Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü nedeniyle rahvan at yarışları düzenlendi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 103. yıl dönümü nedeniyle rahvan at yarışları düzenlendi. Ödemiş Belediyesince Günlüce Mahallesi'ndeki Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda gerçekleştirilen "İlk Kurşun Rahvan At Koşusu"na 104 rahvan at katıldı. Program öncesi dua edildi, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yarışmalarda 12 ayrı kategoride dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi. Etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve diğer ilgililer katıldı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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