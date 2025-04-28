Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca rahvan at yarışları etkinliği düzenlendi.

Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 110 at yarıştı.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı.

Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.