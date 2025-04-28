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Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Düzenlendi

Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Düzenlendi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen rahvan at yarışlarına 110 at katıldı. Yarışlar, farklı kategorilerde gerçekleştirildi ve dereceye giren atların sahiplerine ödüller verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca rahvan at yarışları etkinliği düzenlendi.

Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 110 at yarıştı.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı.

Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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